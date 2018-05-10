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Telegram хочет хранить персональные данные пользователей
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Telegram хочет хранить все персональные данные пользователей 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Telegram сделал первый шаг по созданию блокчейн-платформы для сотен миллионов человек. Сейчас мессенджер тестирует в закрытом режиме сервис, который позволит идентифицировать личность пользователя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Речь идет о сервисе Telegram Passport. Он сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.
Все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в Telegram, чтобы потом через него мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegramа, так и на основных сайтах сервисов. Доступ к этим данным и копиям документов останется только у пользователя.
Telegram Passport может заработать уже к началу лета.
О том, что Telegram намерен создать блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), стало известно в январе. Собственно, именно на этот проект мессенджер привлек у инвесторов $1,7 млрд «Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», — описывал новую платформу Telegram. В экосистеме TON будет все — от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram. Ею будут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру, был уверен Telegram.
Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объясняет Александр Филатов, партнер SP Capital — эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON и помогала Telegram привлекать других инвесторов в эту блокчейн-платформу.
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