Telegram хочет хранить персональные данные пользователей

Telegram хочет хранить все персональные данные пользователей

Telegram сделал первый шаг по созданию блокчейн-платформы для сотен миллионов человек. Сейчас мессенджер тестирует в закрытом режиме сервис, который позволит идентифицировать личность пользователя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Речь идет о сервисе Telegram Passport. Он сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.

Все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в Telegram, чтобы потом через него мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegramа, так и на основных сайтах сервисов. Доступ к этим данным и копиям документов останется только у пользователя.

Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

О том, что Telegram намерен создать блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), стало известно в январе. Собственно, именно на этот проект мессенджер привлек у инвесторов $1,7 млрд «Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», — описывал новую платформу Telegram. В экосистеме TON будет все — от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram. Ею будут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру, был уверен Telegram.