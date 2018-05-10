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На границе Солнечной системы найден «угольный» астероид
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Астрономы обнаружили на границе Солнечной системы «угольный» астероид 

ТАСС 3 часа назад
Фото: NASA
Астероид с высоким содержанием углерода обнаружили астрономы на окраине Солнечной системы за орбитой Нептуна. Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, небесное тело, получившее обозначение 2004 EW95, вероятно, образовалось в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, однако впоследствии оно сместилось к границам пояса Койпера — колоссального скопления малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.
Астрономы и ранее предполагали, что объекты из пояса астероидов между Марсом и Юпитером могли перемещаться на границы Солнечной системы, однако первое твердое подтверждение этой гипотезы они получили только при наблюдении за 2004 EW95.
Впервые это небесное тело удалось наблюдать с помощью орбитального телескопа Hubble. Оно привлекло внимание прежде всего необычным спектром. Дальнейшие наблюдения проводились с использованием телескопов европейской южной обсерватории. Один из астрономов, Томас Пасиа из чилийского института астрофизики, сравнил наблюдения за астероидом с "попыткой разглядеть гору угля на темном фоне". Тем не менее астрономам удалось собрать достаточно данных для того, чтобы подтвердить предположения о высоком содержании углерода в астероиде.
"Обнаружение в поясе Койпера астероида с высоким содержанием углерода — очень важный фактор для проверки обоснованности прогнозов относительно перемещения небесных тел на ранних этапах формирования Солнечной системы", — отметили исследователи, представившие свои результаты наблюдений для публикации в издании The Astrophysical Journal Letters.
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