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Названа дата первого полета грузовозвращаемого «Союза»
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Первый полет грузовозвращаемого «Союза» пройдет в 2019 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Испытательный полет первого российского космического корабля на базе "Союза", способного и доставлять, и возвращать грузы с орбиты, состоится в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-центре ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Запланированный запуск беспилотного корабля "Союз МС" в августе 2019 года связан, прежде всего, с отработкой в реальном полёте модернизированной системы управления движением и навигацией", — сказали в корпорации.
О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения сообщалось в феврале 2018 года. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.
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