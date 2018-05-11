Названа дата первого полета грузовозвращаемого «Союза»

Первый полет грузовозвращаемого «Союза» пройдет в 2019 году

"Запланированный запуск беспилотного корабля "Союз МС" в августе 2019 года связан, прежде всего, с отработкой в реальном полёте модернизированной системы управления движением и навигацией", — сказали в корпорации.

О планах создать такую модификацию "Союза" для транспортно-технического обеспечения сообщалось в феврале 2018 года. Корабль должен обеспечить доставку на Землю до 500 килограммов грузов. Впервые о такой версии корабля стало известно в 2007 году.