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Туристы оказались спонсорами глобального потепления
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Туристы оказались спонсорами глобального потепления 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
Туризм может быть очень полезен для экономики, но он дает 8% антропогенных парниковых газов — 4,5 гигатонны эквивалента CO2 (этим показателем измеряют парниковый потенциал любых газов, приравнивая соответствующее количество этих газов к эквивалентному по парниковому эффекту количеству CO2). ; к такому выводу пришла группа ученых из Австралии, Индонезии, и Китая, опубликовавшая свое исследование в журнале Nature Climate Change. Ранее парниковый потенциал туристической отрасли оценивали в 5% мирового; разница связана, вероятно, как с методикой оценки, так и с экономическим ростом в отрасли.
Большая часть выбросов парниковых газов, которые дает туризм — это выхлопные газы дальнемагистральных лайнеров, но это еще не все: ученые учли и те парниковые газы, которые попадают в атмосферу в результате перевозки продуктов и других товаров (в том числе энергоносителей) для работы отелей, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры. Больше всего парниковых газов даеют путешествия в и из Соединенных штатов: только движение по обе стороны канадской и мексиканской границ составляет 2,7% глобальной эмиссии.
В статье ученые связывают объем выбросов парниковых газов в результате туризма с благосостоянием населения; после того, как доход одного домашнего хозяйства превышает 40 тысяч долларов в год, каждые новые 10% увеличения дохода дает около 13% увеличения выбросов парниковых газов, что неудивительно: чем больше доход, тем большую его часть люди тратят на путешествия. Прогресс в области «зеленых» технологий не спасает ситуацию: благосостояние населения растет быстро, правительства вкладывают средства в развитие туризма, а технологии развиваются слишком медленно.
Одни из главных выгодополучателей глобального туристического рынка, популярные островные курорты, первыми чувствуют на себе эффекты глобального потепления, но не могут сокращать эмиссию парниковых газов; наоборот, чем больше туристов они привлекают, тем больше приходится привозить еды, топлива и других товаров, транспорт которых через океан опять-таки приводит к росту концентрации парниковых газов в атмосфере.
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