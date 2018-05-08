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Запускам ракет с Восточного помешало импортозамещение
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Запускам ракет с Восточного помешало импортозамещение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запланированные на конец 2018 года запуски ракет с Восточного могут отменить из-за неготовности спутников, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
По словам собеседника агентства, ракеты «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», которые запустят аппараты «Канопус-В» номер 5 и 6 и «Метеор-М» 2-2», готовы.
«Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — сказал источник «Интерфакса», уточнив, что, вероятно, до конца года с Восточного запустят одну ракету вместо двух.
Первый запуск с Восточного состоялся 26 апреля 2016 года, второй запуск 28 ноября 2017-го оказался неудачным: «Союз-2.1а» упал в океан вместе с 19 спутниками. Третий пуск прошел в штатном режиме 1 февраля 2018 года. При этом третий стар тоже переносили: изначально его планировали на январь.
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