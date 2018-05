В США отменили запуск новой ракеты-носителя Falcon-9

Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш в последний момент был отменен. Трансляция с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ведется на сайте компании.

Старт ракеты-носителя был запланирован на 23.42 мск в четверг, но потом был перенесен на 00.47 пятницы. Однако буквально за минуту до назначенного времени отсчет остановился, и ведущие эфира объявили об отмене по пока неизвестным причинам.

Следующее окно запуска — в пятницу в 23.14 мск. Falcon-9 выведет на орбиту спутник связи под названием "Бангабанду-1". Он был построен для Бангладеш французско-итальянской компанией Thales Alenia Space . Контракт обошелся Даке в 250 миллионов долларов.

Кроме того, этот запуск станет первым для новой, пятой по счету модификации самой ракеты. Как пишет профильный портал space.com со ссылкой на представителей SpaceX, обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения на Землю, и на ресурс до 100 стартов при последующем ремонте. Предыдущий вариант предусматривал только два запуска.

Усовершенствованная ступень также соответствует требованиям НАСА к ракетам для доставки на орбиту людей. SpaceX планирует использовать ее в сочетании с капсулой Dragon для выполнения контракта с НАСА на доставку астронавтов на борт Международной космической станции (МКС). Первые запуски с экипажами могут быть произведены уже в этом году. Компания уже отправляла к МКС свою капсулу, но ее использовали просто для доставки грузов.

Первая ступень должна будет совершить посадку на автоматизированную плавучую платформу под названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я по-прежнему люблю тебя") Атлантическом океане.