Морские животные слышат даже отдельного пловца

Биологи исследовали громкость звуков, которые человек издает при движении по воде и под водой различными способами. Оказалось, что каждый вид плавания приводит к возникновению характерных шумов, которые даже человек без тренировки быстро учится различать, а их громкости достаточно для того, чтобы они были слышны морским обитателям. Доклад с результатами представлен на 175ой Встрече американского акустического общества.

Моторные лодки и корабли производят очень много шума даже над водой. Однако многие люди не понимают, что звук в воде распространяется намного быстрее и лучше, чем в воздухе. В океане звук корабля может быть слышно за сотни километров, то есть намного раньше, чем он появится над горизонтом. В новом исследовании ученые решили выяснить, насколько громкие звуки производит человек при плавании, каякинге (плавании на небольшой лодке при помощи двустороннего весла) и нырянии с аквалангом.

Шум, который создает человек, — это серьезная проблема, так как многие морские животные в первую очередь опираются на слух во время движения, поисков пищи или полового партнера. «Человек создает подводный шум, начиная с момента погружения», — говорит автор работы Кристина Эрбе из австралийского университета Кертин. Эрбе изучает крупные подводные источники звуков в промышленных и военных целях, но из научного интереса занялась изучением шумов отдельных людей. Для этого она записывала на подводные микрофоны и снимала на камеру плавание людей разными стилями и в акваланге, а также каякинг.

«Оказалось, что в основном звук связан с пузырями, которые возникают у поверхности воды, — поясняет Эрбе. — Каждый раз, когда при плавании ваша рука опускается под воду, вместе с ней под поверхностью оказывает облако пузырей, которые вибрируют и создают акустическую волну».

Оказалось, что плавание брассом намного тише, чем кролем, именно из-за меньшего количества производимых пузырей. Также выяснилось, что разные люди прикладывает существенно разное усилие при плавании: некоторые толкают огромные облака пузырей глубоко, а другие в большей степени вдоль поверхности, из-за чего шум непосредственно под ними заметно тише. В целом авторы приходят к выводу, что звук видов спорта, не связанных с использованием моторов, не вредит животным, но вполне достаточен, чтобы быть ими слышимым.