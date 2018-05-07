Около 400 сайтов пострадали из-за блокировки Telegram

Около 400 интернет-ресурсов пострадали из-за блокировки Telegram

Около 400 интернет-ресурсов пострадали в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора

Как сообщили в пресс-службе, на горячую линию ведомства поступило 1,3 тыс. обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.

"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тыс. обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводится работа с компаниями, пострадавшими в результате блокировки мессенджера.

В пресс-службе отметили, что получили несколько десятков тысяч обращений, однако лишь в 1,3 тыс. из них указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.