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Около 400 сайтов пострадали из-за блокировки Telegram
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Около 400 интернет-ресурсов пострадали из-за блокировки Telegram 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Около 400 интернет-ресурсов пострадали в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Как сообщили в пресс-службе, на горячую линию ведомства поступило 1,3 тыс. обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.
"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тыс. обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проводится работа с компаниями, пострадавшими в результате блокировки мессенджера.
В пресс-службе отметили, что получили несколько десятков тысяч обращений, однако лишь в 1,3 тыс. из них указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram. Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
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