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В Китае археологи обнаружили более 90 гробниц
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В Китае археологи обнаружили более 90 гробниц эпохи династии Восточная Хань 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Frederick J. Brown
Китайские археологи недавно обнаружили более 90 древних гробниц в провинции Сычуань, ученые считают, что они относятся к эпохе династии Восточная Хань (22-220 год нашей эры), сообщает в понедельник агентство Синьхуа.
Раскопки проводились с июля 2017 года по март 2018 года в уезде Цзиньтан городского округа Чэнду. Исследования в этом районе были инициированы перед тем как в этом районе должны были начаться строительные работы по возведению крупного комплекса зданий.
Археологи обнаружили около 400 предметов, которые используются в погребальных церемониях, а также изделия или фрагменты изделий из фарфора, серебра, железа и глины, среди которых глиняные горшки и посуда, топоры, фигурки людей и животных.
Ученые полагают, что находка позволит лучше изучить быт и развитие общества в тот период.
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