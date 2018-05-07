В Китае неизвестная болезнь поразила панд

Китае сразу несколько панд из центра по их разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань поразила неизвестная болезнь. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

У страдающих от заболевания животных изменился цвет кругов под глазами — из традиционно темных они стали белыми. Кроме того, у некоторых панд наблюдается выпадение шерсти.

По словам ветеринара Ло Цинли, проводившего осмотр животных, подобные симптомы наблюдаются у людей с синдромом Фогта-Коянаги-Харады, при котором у человека выпадают волосы и поражается нервная система.

Причины возникновения у людей синдрома Фогта-Коянаги-Харады до конца не изучены. Известно лишь, что это болезнь, тесно связанная с эндокринной и иммунной системами, причем ее диагностируют тогда, когда волосы, брови и ресницы человека резко становятся серыми.

Панды внесены в Красную книг и являются традиционным символом Китая. Власти КНР сдают панд в аренду зарубежным зоопаркам, что стало причиной появления термина "пандовая дипломатия".