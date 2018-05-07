Ещё
В Китае неизвестная болезнь поразила панд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае неизвестная болезнь поразила панд 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Thibault Camus
В Китае сразу несколько панд из центра по их разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань поразила неизвестная болезнь. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
У страдающих от заболевания животных изменился цвет кругов под глазами — из традиционно темных они стали белыми. Кроме того, у некоторых панд наблюдается выпадение шерсти.
По словам ветеринара Ло Цинли, проводившего осмотр животных, подобные симптомы наблюдаются у людей с синдромом Фогта-Коянаги-Харады, при котором у человека выпадают волосы и поражается нервная система.
Причины возникновения у людей синдрома Фогта-Коянаги-Харады до конца не изучены. Известно лишь, что это болезнь, тесно связанная с эндокринной и иммунной системами, причем ее диагностируют тогда, когда волосы, брови и ресницы человека резко становятся серыми.
Панды внесены в Красную книг и являются традиционным символом Китая. Власти КНР сдают панд в аренду зарубежным зоопаркам, что стало причиной появления термина "пандовая дипломатия".
ТАСС: последние новости
Times: ученые установили, что улыбка на фото "старит" человека Космонавт Артемьев снял видео "исчезающей" Луны Корабль Dragon доставил на Землю с МКС материалы научных исследований
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать371
Путин выдвинул кандидатуру премьера1201
Путин подписал новый «майский указ»102
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели395
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой999
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение