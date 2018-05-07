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Найдены самые длинные прямые траектории по суше и воде
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Найдены самые длинные прямые траектории по суше и воде 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Исследователи написали программу, которая анализирует длины возможных траекторий на поверхности Земли, целиком проходящие по воде или суше. Оказалось, что самый продолжительный морской путь начинается у берегов Пакистана и заканчивается на Камчатке, а сухопутный пролегает из Китая в Португалию. Результаты изложены в препринте на сайте arXiv.org.
В 2012 году пользователи одного из самых посещаемых сайтов Интернета Reddit поспорили о том, какая траектория в виде прямой линии по поверхности Земли, проходящая исключительно по воде, будет самой длинной. Один из участников опубликовал картинку, на которой показывался путь, начинающийся у Пакистана, проходящий между Африкой и Мадагаскаром, огибающий Южную Америку и упирающийся в сушу лишь на побережье Камчатки. Это вызвало ожесточенные дебаты, но ни одна из сторон не смогла привести решающего довода о том, станет ли подобный путь самым длинными.
С точки зрения картографии самая длинная траектория должна представлять из себя дугу большого круга, то есть частью пересечения поверхности Земли и плоскости, проходящей через центр планеты. Однако на карте с разрешением в пару километров можно нарисовать сотни миллиардов больших кругов, а непосредственная проверка такого количества траекторий займет слишком много вычислительного времени. В новой работе Роэна Чабуксвара из Центра разработок United Technologies в Ирландии и Кушала Мукхерджи из индийского Центра исследований IBM описывается алгоритм, который может искать такие траектории за небольшое время.
Авторы применили метод ветвей и границ, в ходе которого компьютер сравнивает семейства траекторий (ветвей) и определяет степень их близости к оптимальной (границы). Когда выбрана наилучшая ветвь, алгоритм повторяется, на этот раз применительно к подмножеству траекторий только этой ветви. «Алгоритм вычислил самый длинный морской путь примерно за 10 минут, а на суше — за 45, при этом работая на обычном ноутбуке», — пишут авторы работы. Оказалось, что предложенное несколько лет назад решение верно: если отплыть из Сонмяни в Пакистане и приплыть в Карагинский район Камчатского края, то длина пути составит 32 089,7 километров. При пути по суше надо стартовать около китайского Цзиньцзяня в провинции Цюаньчжоу, пересечь Монголию, Казахстан, Россию, Европу и закончить путешествие в португальском Сагреше. В целом такой путь пересекает 15 стран и простирается на 11 241,1 километров.
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