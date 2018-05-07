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Улыбка на фото «старит» человека
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Times: ученые установили, что улыбка на фото «старит» человека 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Reuters
Улыбающиеся люди на фотографиях выглядят старше тех, кто фотографируется с серьезным выражением лица. К такому выводу пришли канадские и израильские ученые по итогам исследования, результаты которого были опубликованы в понедельник в газете Times.
Исследователи предложили группе из 40 человек определить по фотографии возраст 35 мужчин и 35 женщин, некоторые из которых улыбались, а некоторые — нет.
В итоге в среднем возраст улыбающихся людей был оценен на год больше при том, что сами участники эксперимента были убеждены, что веселые люди на фото выглядят моложе.
В связи с результатами исследования его авторы обратили внимание на существующие заблуждения в обществе по этой теме.
"Наши результаты ясно показывают, что один и тот же человек может верить в то, что, улыбаясь, вы выглядите моложе, но в то же время, они [участники эксперимента] дают больше лет людям с нейтральным выражением лица, а не улыбающимся, — приводит Times слова Цви Ганеля из Университета имени Бен-Гуриона. — А ведь нас со всех сторон убеждают в мысли, что улыбка делает моложе — посмотрите на улыбающиеся лица на рекламах кремов и зубных паст. А сколько раз мы размещали в социальных сетях наши улыбающиеся лица?".
Основная причина подобного феномена, по мнению ученых, состоит в том, что у улыбающихся людей вокруг глаз образуются морщины, которые визуально делают их старше.
В то же время, газета подчеркивает, что это исследование не противоречит существующему распространенному мнению, что улыбка в целом позитивно сказывается на здоровье людей.
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