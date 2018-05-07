Появилось фото одной из самых далеких скоплений галактик

«Хаббл» сфотографировал одно из самых далеких скоплений галактик

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии гигантского скопления галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб, которое входит в число 40 самых далеких и древних "семейств" звезд в окружающей нас Вселенной, сообщает сайт космического телескопа.

Большая часть галактик в окружающей нас Вселенной, в том числе и сам Млечный Путь, является частью более крупных сгустков материи, скоплений и суперскоплений галактик. Многие из них, как показывают наблюдения последних лет, протягиваются на миллионы и десятки миллионов световых лет, и имеют массу в десятки и сотни триллионов масс Солнца.

Многие из них, в том числе скопление RXC J0032.1+1808, чью фотографию "Хаббл" получил недавно, расположены так далеко от Земли и Млечного Пути, что их можно увидеть только при помощи гравитационных линз — особых искривлений пространства-времени, усиливающих свет, которые возникают в окрестностях крупных галактик.

Используя подобные линзы, ученые могут следить за движением галактик внутри RXC J0032.1+1808 и прочих "семействах" звездных мегаполисов. Подобные наблюдения уже помогли астрономам найти две самых крупных структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.

В их число вошли так называемые "Великий Аттрактор", суперскопление галактик Abell 3627, и "Великий Отталкиватель", гигантская область пустоты, расположенная за нашей Галактикой. Изучение этих объектов, в том числе и при помощи "Хаббла", уже помогло астрономам понять, почему Млечный Путь движется необычно быстро относительно остальных галактик, и раскрыть некоторые тайны истории формирования этих гигантских объектов.

Сейчас "Хаббл" проводит своеобразную перепись среди крупнейших скоплений галактик мироздания, получая их детальные фотографии в рамках проекта RELICS. Эти данные, как надеются ученые, помогут получить первые точные оценки по массе темной материи и понять, как закончились "темные века" на заре юности Вселенной, когда она была непрозрачной для видимого света и других форм электромагнитных волн.

Вдобавок, изучение древних скоплений галактик, как сегодня надеются космологи, поможет нам понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.