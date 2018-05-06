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Метод заправки ракет SpaceX напугал НАСА и Конгресс
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Метод заправки ракет SpaceX напугал НАСА и Конгресс 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Tony Gray And Sandra Joseph/Zuma/ТАСС
Эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) и ряд членов Конгресса США испытывают беспокойство насчет технологии заправки топливом ракет-носителей компании SpaceX, пишет The Washington Post.
Речь идет о технологии заправки, которые в будущем могут быть использованы во время пилотируемых миссий. При подготовке к запуску ракеты Falcon 9 в SpaceX решили применить метод, при котором топливо во время закачки под высоким давлением имеет крайне низкую температуру и, соответственно, занимает меньший объем, что позволяет загрузить больше горючего. Однако заправку нужно производить непосредственно перед запуском, передает ТАСС.
WP пишет, что это предложение вызвало тревогу среди членов Конгресса и консультантов НАСА по безопасности, поскольку управление и SpaceX готовятся запустить людей на орбиту уже в этом году.
Одна из консультативных групп НАСА пришла к выводу, что метод SpaceX «противоречит критериям безопасности ракеты-носителя, которые действуют уже на протяжении более 50 лет».
Поводом для беспокойство называют инцидент, произошедший в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя. Тогда был потерян спутник стоимостью в миллионы долларов, но обошлось без человеческих жертв.
В ноябре 2016-го в НАСА заявляли, что запуск новых ракет-носителей компании SpaceX с людьми на борту чреват возникновением опасных ситуаций и противоречит технике безопасности пилотируемых полетов в космос.
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