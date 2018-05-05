Пассажирский беспилотник Surefly совершил первый полет

Как пишет NewAtlas, Workhorse разрабатывает ряд электрических машин, в том числе электрические пикапы и доставочные фургоны, с крыш которых могут запускаться дроны. SureFly — вероятно, самый амбициозный проект компании; летающее такси использует гибридную силовую установку, включающую бензиновый генератор мощностью 200 лошадиных сил, который питает электромоторы. Разработчики заявляют, что мультикоптер может нести до 180 килограммов, а запас хода составляет около 112 километров.
Ранее сообщалось, что Workhorse планировала провести первый полет SureFly в январе в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, однако — из-за погодных условий — была вынуждена отменить демонстрацию.
Первый полет SureFly состоялся недавно в городе Цинциннати (штат Огайо, США). Компания опубликовала видео, посвященное тестовому полету (можно заметить, что аппарат поднялся в воздух на короткое время и едва ли на полметра в высоту, однако, по словам компании, первый полет — это важный шаг вперед):