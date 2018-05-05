Пассажирский беспилотник Surefly совершил первый полет

Workhorse провела первый полет пассажирского дрона SureFly

Как пишет NewAtlas, Workhorse разрабатывает ряд электрических машин, в том числе электрические пикапы и доставочные фургоны, с крыш которых могут запускаться дроны. SureFly — вероятно, самый амбициозный проект компании; летающее такси использует гибридную силовую установку, включающую бензиновый генератор мощностью 200 лошадиных сил, который питает электромоторы. Разработчики заявляют, что мультикоптер может нести до 180 килограммов, а запас хода составляет около 112 километров.

Ранее сообщалось, что Workhorse планировала провести первый полет SureFly в январе в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, однако — из-за погодных условий — была вынуждена отменить демонстрацию.