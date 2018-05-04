Адаптация к холоду подарила европейцам мигрень

Необходимость адаптироваться к холоду подарила европейцам мигрень

Ученые обнаружили: генетический вариант, связанный с повышенным риском склонности к мигреням, у жителей Северной Европы и их потомков встречается гораздо чаще, чем у обитателей более теплых регионов. Это вариант гена, определяющего характер работы холодового рецептора TRPM8. По словам генетиков, такая особенность помогла предкам современных европейцев адаптироваться к холодному климату, а головная боль стала побочным эффектом. Исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Более ранние работы связывали частоту приступов головной боли с недостатком витамина D, который синтезируется в организме под действием ультрафиолетового излучения.

Рецептор TRPM8, как и другие терморецепторы, воспринимает температурные сигналы окружающей среды. Он помогает поддерживать оптимальную температуру тела и не допускать переохлаждения. Этот рецептор участвует в реакции человеческого глаза на холод, из-за которой на морозе или сильном ветру глаза начинают слезиться — так организм поддерживает нужный уровень увлажнения роговицы.

Авторы новой работы проанализировали данные международных проектов «1000 геномов» и Simons Genome Diversity Project (SGDP), создатели которых секвенировали геномы людей из десятков различных популяций по всему миру. Генетики изучали, где распространены два основных варианта гена, кодирующего рецептор TRPM8. «Старый» вариант, присутствующий и у других приматов, широко распространен в Африке, а возникший в силу мутации новый — в Европе. Его же нашли у 88% жителей Финляндии и лишь у 5% выходцев из Нигерии. Компьютерная симуляция показала, что новый вариант, скорее всего, возник еще до выхода человечества из Африки, но закрепился только у жителей холодных регионов.

Генетики говорят, что повышенный риск развития хронической головной боли — неприятный побочный эффект нового генетического варианта TRPM8. Это объясняет, почему у европейцев мигрень встречается в среднем чаще, чем у выходцев из Африки и Юго-Восточной Азии. Впрочем, исследователи указывают, что у мигрени может быть немало генетически обусловленных причин, а мутация в гене TRPM8 — лишь одна из них.

Ранее приступы хронической головной боли удалось ослабить с помощью кетамина.