В британском отеле нашли древние захоронения

В британском отеле нашли массовое захоронение

Свыше 60 могил с человеческими останками возрастом 1800 лет были обнаружены при реконструкции отеля в городе Йорк ( Великобритания ). Об этом сообщает York Archaeology Trust.

Некрополь обнаружили сотрудники Йоркского археологического фонда, которых пригласил владелец отеля. Могилы находятся под бассейном. Они относятся к древнеримскому периоду. Возраст захоронений составляет около 1800 лет.

Всего найдено 75 могил, но около десятка оказались пустыми. Археологи предполагают, что кости из них извлекли при строительстве здания в XIX веке. Кроме того, их могли повредить и в более ранние периоды при проведении сельхозработ — могилы оказались неглубокими.

Предварительный анализ показал, что останки принадлежат людям разных возрастов. Вероятно, это было кладбище для простолюдинов, устроенное хаотично. Могилы расположены не рядами и ориентированы в разных направлениях.

Только в двух захоронениях были найдены личные вещи покойных. При этом в большинстве могил находились хорошо сохранившиеся ритуальные глиняные горшки. Также установлено, что кладбище располагалось за городской чертой, что характерно для древнеримской эпохи.