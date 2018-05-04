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В британском отеле нашли древние захоронения
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В британском отеле нашли массовое захоронение 

Российская Газета 1 час назад
Фото: York Archaeology Trust
Свыше 60 могил с человеческими останками возрастом 1800 лет были обнаружены при реконструкции отеля в городе Йорк (Великобритания). Об этом сообщает York Archaeology Trust.
Некрополь обнаружили сотрудники Йоркского археологического фонда, которых пригласил владелец отеля. Могилы находятся под бассейном. Они относятся к древнеримскому периоду. Возраст захоронений составляет около 1800 лет.
Всего найдено 75 могил, но около десятка оказались пустыми. Археологи предполагают, что кости из них извлекли при строительстве здания в XIX веке. Кроме того, их могли повредить и в более ранние периоды при проведении сельхозработ — могилы оказались неглубокими.
Предварительный анализ показал, что останки принадлежат людям разных возрастов. Вероятно, это было кладбище для простолюдинов, устроенное хаотично. Могилы расположены не рядами и ориентированы в разных направлениях.
Только в двух захоронениях были найдены личные вещи покойных. При этом в большинстве могил находились хорошо сохранившиеся ритуальные глиняные горшки. Также установлено, что кладбище располагалось за городской чертой, что характерно для древнеримской эпохи.
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