Определены настоящие последствия взрыва в Хиросиме

Определены настоящие последствия ядерного взрыва в Хиросиме

Ученые под руководством бразильского исследователя Серджио Маскаренхаса (Sergio Mascarenhas) измерили дозу радиации, которой подверглись жертвы атомной бомбардировки Хиросимы. Для этого исследователи проанализировали кости погибших, в которых остались следы облучения. Об этом пишет издание Science Alert.

Маскаренхас получил останки людей, умерших в день взрыва, в том числе челюсть человека, который находился примерно в одном километре от эпицентра ядерного взрыва.

С помощью метода, называемого электронным парамагнитным резонансом, ученым удалось определить, что доза ионизирующего излучения, поглощенная челюстной костью, составила 9,46 грея (Гр). Для сравнения: при лучевой терапии ткани злокачественной опухоли получают дозу в 2-3 грея. При этом доза 5 Гр, которой подергается все тело, становится смертельной для человека.

По словам ученых, им впервые удалось с высокой точностью измерить дозу излучения, которую получили погибшие в Хиросиме. Этот метод также может быть использован для оценки состояния пострадавших при гипотетическом радиационном заражении.