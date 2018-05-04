Роботов научили моральной поддержке

Ученые из Университета Плимута ( Великобритания ) научили человекоподобного робота NAO технике мотивационного интервью. Участники эксперимента высоко оценили его способности, а некоторые предпочли «беспристрастную» программу человеку.

Технику мотивационного интервью в 80-е годы прошлого века придумал психотерапевт Уильям Миллер. Она представляет собой череду вопросов, которые подталкивают человека к положительным изменениям в его жизни. Поначалу метод применяли исключительно к тем, кто страдает алкогольной зависимостью, но затем он получил более широкое распространение.

Специалисты из Университета Плимута заложили в робота программу, которая с помощью последовательных вопросов и ответов помогла бы людям чаще заниматься спортом. Для ее проверки пригласили 20 добровольцев — 17 женщин и троих мужчин. Каждый из них прошел интервью с роботом, длившееся не больше 15 минут, а через неделю заполнил анкету, в которой рассказал о своих впечатлениях. В анкете присутствовали четыре критерия: насколько комфортно чувствовали себя респонденты при общении с роботом, оценка сценария программы, удобство взаимодействия и описание опыта, который они испытали, рассказывая о своем образе жизни роботу.

Большинству участников понравилась «беспристрастность» собеседника. Многие отметили, что он не осуждал их ответы. Пять женщин в возрасте от 18 до 33 лет написали, что увеличили количество занятий спортом после общения с роботом.

Профессор Джеки Андраде (Jackie Andrade) заметила, что участники очень быстро адаптировались к новым условиям:

«Мы были приятно удивлены тем, что большинство добровольцев быстро привыкли к новому опыту и свободно обсуждали с роботом свой стиль жизни. Многие из них назвали такое взаимодействие приятным, интересным и полезным».

В марте инженеры Кембриджского университета создали робота, который повторяет мимику человека.