Ещё
Роботов научили моральной поддержке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роботов научили моральной поддержке 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из Университета Плимута (Великобритания) научили человекоподобного робота NAO технике мотивационного интервью. Участники эксперимента высоко оценили его способности, а некоторые предпочли «беспристрастную» программу человеку.
Технику мотивационного интервью в 80-е годы прошлого века придумал психотерапевт Уильям Миллер. Она представляет собой череду вопросов, которые подталкивают человека к положительным изменениям в его жизни. Поначалу метод применяли исключительно к тем, кто страдает алкогольной зависимостью, но затем он получил более широкое распространение.
Специалисты из Университета Плимута заложили в робота программу, которая с помощью последовательных вопросов и ответов помогла бы людям чаще заниматься спортом. Для ее проверки пригласили 20 добровольцев — 17 женщин и троих мужчин. Каждый из них прошел интервью с роботом, длившееся не больше 15 минут, а через неделю заполнил анкету, в которой рассказал о своих впечатлениях. В анкете присутствовали четыре критерия: насколько комфортно чувствовали себя респонденты при общении с роботом, оценка сценария программы, удобство взаимодействия и описание опыта, который они испытали, рассказывая о своем образе жизни роботу.
Большинству участников понравилась «беспристрастность» собеседника. Многие отметили, что он не осуждал их ответы. Пять женщин в возрасте от 18 до 33 лет написали, что увеличили количество занятий спортом после общения с роботом.
Профессор Джеки Андраде (Jackie Andrade) заметила, что участники очень быстро адаптировались к новым условиям:
«Мы были приятно удивлены тем, что большинство добровольцев быстро привыкли к новому опыту и свободно обсуждали с роботом свой стиль жизни. Многие из них назвали такое взаимодействие приятным, интересным и полезным».
В марте инженеры Кембриджского университета создали робота, который повторяет мимику человека.
Naked-Science.ru: последние новости
У растений нашли систему коммуникаций через корни Ученые переоценили толщину коры Меркурия Ученые заметили рост «мертвой зоны» в Оманском заливе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море184
Москвич посадил во дворе розы и пожалел127
Москву ждет «второе пришествие»31
Украина пожаловалась на Росавиацию124
Квартира Парфенова насмешила Лебедева53
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение