У растений нашли систему коммуникаций через корни

Растениям не нравится, когда их постоянно трогают. Для этих неподвижных организмов прикосновение обычно означает слишком тесную близость с другим растением — и предстоящую конкуренцию с ним за солнечный свет. Но они способны обмениваться сигналами и через корневую систему, меняя характер роста соседей. Об этом Велемир Нинкович (Velemir Ninkovic) и его коллеги из Шведского университета сельскохозяйственных наук пишут в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Биологи экспериментировали с молодыми ростками обыкновенной кукурузы, которые выращивались в гидропонных условиях, без почвы — на водном растворе, содержащем все необходимые минеральные вещества. Эти ростки чувствительны к прикосновениям: механическая стимуляция заставляла их выделять в воду сигнальные вещества. И если следующее растение культивировалось на том же самом растворе, то оно отращивало больше листьев и меньше корней.

Растение словно «почувствовало» присутствие соседей и направило множество ресурсов на то, чтобы победить их в конкуренции за свет. Если же росток имел доступ к двум растворам одновременно (одному, оставшемуся после «тронутого» растения, и другому — от «нетронутого), он, очевидно, различал их, и корень активнее тянулся ко второму.

По словам авторов, химическая коммуникация ростков через почву может быть особенно важна для семян материнского растения, позволяя им лучше „разделять“ доступное пространство и меньше конкурировать друг с другом за свет. „Надземные коммуникации между растениями способны вызывать ответ в соседних "нетронутых" растениях посредством подпочвенных коммуникаций, — пишут ученые. — Это показывает, что развитие растений может существенно меняться за счет физических условий, в которых растут их соседи“.