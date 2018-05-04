Ученые изучат подземные толчки на Марсе

Новая автоматическая станция InSight будет регистрировать подземные толчки на Марсе

Изучать сейсмическую активность на Марсе будет новый посадочный модуль InSight, который планируется запустить в субботу с базы Ванденберг (штат Калифорния). Старт ракеты-носителя Altas-V401 намечен на 04:05 по времени Тихоокеанского побережья (14:05 мск). Сначала станция будет выведена на полярную орбиту вокруг Земли, а затем, после включения двигателей, выйдет на траекторию полета к Марсу.

Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, новая исследовательская станция достигнет Красной планеты в ноябре 2018 года и 26 ноября совершит посадку на нагорье Элизий — втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Марсе. В течение двух лет она будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя подземные толчки. Они могут возникать по разным причинам, в частности, в результате падения метеоритов, которые не сгорают в более разреженной марсианской атмосфере.

Первые попытки таких исследований проводились с использованием сейсмографов на спускаемых аппаратах "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенных к Марсу в 1975 году. Однако на "Викинге-1" этот прибор не заработал после посадки, а на "Викинге-2" не имел достаточной чувствительности, поскольку был установлен не на марсианской почве, а на спускаемом аппарате. InSight оснащен гораздо более совершенной аппаратурой, которая, как ожидается, будет регистрировать как падения метеоритов, так и глубинные процессы.

Кроме того, на автоматической станции, которая будет оставаться в одной точке на протяжении всего цикла исследований, установлена аппаратура для замера температуры подпочвенных слоев, а также бур длиной шесть метров. На поверхности станции установлены средства радиосигнализации, которые позволят точно замерять параметры движения Марса по орбите.