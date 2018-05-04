Ещё
Ученые изучат подземные толчки на Марсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая автоматическая станция InSight будет регистрировать подземные толчки на Марсе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: NASA
Изучать сейсмическую активность на Марсе будет новый посадочный модуль InSight, который планируется запустить в субботу с базы Ванденберг (штат Калифорния). Старт ракеты-носителя Altas-V401 намечен на 04:05 по времени Тихоокеанского побережья (14:05 мск). Сначала станция будет выведена на полярную орбиту вокруг Земли, а затем, после включения двигателей, выйдет на траекторию полета к Марсу.
Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, новая исследовательская станция достигнет Красной планеты в ноябре 2018 года и 26 ноября совершит посадку на нагорье Элизий — втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Марсе. В течение двух лет она будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя подземные толчки. Они могут возникать по разным причинам, в частности, в результате падения метеоритов, которые не сгорают в более разреженной марсианской атмосфере.
Первые попытки таких исследований проводились с использованием сейсмографов на спускаемых аппаратах "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенных к Марсу в 1975 году. Однако на "Викинге-1" этот прибор не заработал после посадки, а на "Викинге-2" не имел достаточной чувствительности, поскольку был установлен не на марсианской почве, а на спускаемом аппарате. InSight оснащен гораздо более совершенной аппаратурой, которая, как ожидается, будет регистрировать как падения метеоритов, так и глубинные процессы.
Кроме того, на автоматической станции, которая будет оставаться в одной точке на протяжении всего цикла исследований, установлена аппаратура для замера температуры подпочвенных слоев, а также бур длиной шесть метров. На поверхности станции установлены средства радиосигнализации, которые позволят точно замерять параметры движения Марса по орбите.
Запуск автоматической межпланетной станции с авиабазы Ванденберг осуществляется впервые с 1994 года, когда с этой пусковой площадки Организация по осуществлению стратегической оборонной инициативы и NASA запустили ракету-носитель Titan 11G с аппаратом Clementine, предназначенным для изучения Луны.
ТАСС: последние новости
Ученые: растения "общаются" друг с другом при помощи химических выделений в почве Опубликована последняя работа Стивена Хокинга о парадоксе Мультивселенной СМИ: ученые впервые обнаружили гелий в атмосфере экзопланеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море183
Москвич посадил во дворе розы и пожалел129
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию125
Квартира Парфенова насмешила Лебедева53
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение