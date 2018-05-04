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КНР запустит многоразовую ракету на советском двигателе
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Китай анонсировал многоразовую ракету на советском двигателе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью, сообщает SpaceNews.
Издание ссылается на выступление конструктора Исследовательского института ракетной техники Китайского объединения космических технологий Лун Лэхао, сделанное 24 апреля в Харбине на Китайском международном симпозиуме по коммерческому использованию космического пространства.
В качестве прототипа для испытаний многоразовых технологий названа ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров до 4,5 тонны полезного груза.
Конструктивно центральный блок нового носителя основан на центральном блоке ракеты Long March 7 и дополнен двумя боковыми ускорителями, взятыми от ракеты Long March 11. Вторая ступень основана на элементе носителя Long March 3A. Работающие на керосине и жидком кислороде двигатели первой ступени и боковых ускорителей Long March 7 (YF-100) основаны на советских силовых агрегатах РД-120.
Центральный блок Long March 8 планируется сохранять при помощи снижения тяги двигателя (как у Falcon 9), а пару боковых ускорителей — при помощи парашютов.
В 2017 году в Китае заявили о планах по адаптации первой ступени легкой ракеты Long March 6 для многоразового использования в 2020-х годах. Китайская CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) запланировала сделать все национальные ракеты многоразовыми к 2035 году. В настоящее время только американская компания SpaceX реализовала планы по сохранению элементов своей тяжелой ракеты Falcon 9 (и основанной на ней сверхтяжелой Falcon Heavy).
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