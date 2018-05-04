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Белорусы создали «самоуничтожающийся» смартфон
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Белорусы создали защищенный «самоуничтожающийся» смартфон 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Председатель Комитета госбезопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик представил защищенный «самоуничтожающийся» смартфон для закрытой правительственной связи, который также можно смело назвать первым белорусским серийным мобильным телефоном. Аппарат создан по заказу президента страны Александра Лукашенко.
Гаджет позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от просушки. Смартфон был разработан белорусской компанией «ОКБ ТСП» совместно с Научно-техническим центром Комитета государственной безопасности. Что касается «самоуничтожения», такая функция предусмотрена в случае несанкционированной попытки вскрытия аппарата.
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