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Учёные сообщили об очищении Чёрного моря
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Учёные сообщили о значительном очищении Чёрного моря за последнее десятилетие 

RT на русском 59 минут назад
Фото: ТАСС
За последние десять лет Чёрное море стало чище в связи с увеличение численности «полезных» водорослей, которые избегают загрязнённой воды, сообщила научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова.
Отмечается, что на протяжении нескольких лет учёные проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.
«В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растёт и ежегодно достигает уровня «цветения». Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей — один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», — цитирует Ясакову РИА Новости.
По её словам, в 1980-х годах европейские страны стали меньше поставлять биогенных веществ в водоёмы Европы, в результате этого море стало чище, «а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями».
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки о загрязнении части Волги.
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