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Xiaomi нацелилась на мировой рекорд
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Xiaomi нацелилась на мировой рекорд 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Edgard Garrido / Reuters
Публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В качестве площадки для проведения IPO Xiaomi выбрала Гонконгскую фондовую биржу (HKEX). Компания уже направила заявку на размещение акций.
Издание отмечает, что публичное размещение акций Xiaomi может оказаться крупнейшим в Китае и мире — все будет зависеть от того, какую долю акций компания выставит на продажу. В 2014 году китайская сеть интернет-магазинов Alibaba разместила акции на 25 миллиардов долларов.
Xiaomi фактически базируется в Пекине, но зарегистрирована на Каймановых островах. IPO компании является одним из самых ожидаемых на рынке.
В феврале Microsoft и Xiaomi подписали меморандум о сотрудничестве в облачных технологиях, искусственном интеллекте и аппаратном обеспечении. Меморандум предполагает взаимный доступ компаний к технологиям друг друга: Microsoft даст Xiaomi возможность использовать свои облачные вычислительные продукты, такие как Azure, для разработки смартфонов, чтобы вывести гаджеты на международный рынок.
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