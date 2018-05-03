Xiaomi нацелилась на мировой рекорд

Публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В качестве площадки для проведения IPO Xiaomi выбрала Гонконгскую фондовую биржу (HKEX). Компания уже направила заявку на размещение акций.

Издание отмечает, что публичное размещение акций Xiaomi может оказаться крупнейшим в Китае и мире — все будет зависеть от того, какую долю акций компания выставит на продажу. В 2014 году китайская сеть интернет-магазинов Alibaba разместила акции на 25 миллиардов долларов.

Xiaomi фактически базируется в Пекине, но зарегистрирована на Каймановых островах. IPO компании является одним из самых ожидаемых на рынке.