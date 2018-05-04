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На свитках Мертвого моря найдены невидимые буквы
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NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые, исследующие свитки, найденные ранее вблизи пещер Кумрана на западном побережье Мертвого моря, обнаружили на них неизвестные буквы.
Cпециалисты из NASA обнаружили невидимые буквы на свитках Мертвого моря. Об этом пишет The Daily Star.
«Находка является не только удивительным феноменом — она еще и указывает на новый сценарий, согласно которому существует еще одна ранее не исследованная рукопись», — отметили ученые.
Как пишет издание, свитки Мертвого моря были обнаружены в конце 1940-х годов, однако до сих пор они хранят в себе большое количество секретов. Находка указала на существование неизвестной рукописи, а фрагменты могут принадлежать тысячи рукописей.
Специалисты считают, что свитки Мертвого моря являются крайне важным документов с исторической точки зрения. Они содержат древние религиозные тексты, в частности, копию еврейской Библии.
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