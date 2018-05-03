Ещё
Налоговая опровергла долг Дурова в четыре рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

Налоговая опровергла слухи о четырехрублевом долге Дурова 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц, сообщили в УФНС по Санкт-Петербургу.
«Требования об уплате задолженности и заявления о взыскании задолженности налоговыми органами не формировались и Дурову П. В. не направлялись», — передает РИА «Новости» ответ налоговой службы.
Там отметили, что задолженность по налогам, включая пени и штрафы, взыскивается с физического лица через суд, только если речь идет о сумме больше 3 тыс. рублей.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что налоговые органы Петербурга направили по месту регистрации Дурова в Приморском районе требование погасить долг по налогам. Издание «Росбалт» опубликовало выписку по ИНН, из которой следовало, что речь шла о сумме в 4,23 рубля, выставленной по трем счетам. Издание «Фонтанка» сообщало, что погасило за Дурова эту задолженность, чтобы «не отвлекать его от сражения с Роскомнадзором».
Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликована новая работа Хокинга В Китае нашли замену Windows и Android Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные снимки планеты
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы84
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов267
Россияне побили рекорд бегства в США104
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель430
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение