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Aston Martin разрабатывает подводную лодку класса «Люкс»
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Aston Martin разрабатывает трехместную подводную лодку класса «Люкс» 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Проект «Нептун» по созданию футуристического подводного аппарата — совместное детище компаний Aston Martin (Великобритания) и Triton Submarines (США) — близится к завершению. Ожидается, что уже в конце текущего года может состояться презентация трехместной субмарины класса «Люкс» Neptune Submersible стоимостью 3,3 млн долларов. Обе компании, прежде чем объединить свои усилия, уже создали по несколько моделей различных судов. Так, Aston Martin в августе прошлого года приступила к серийному выпуску скоростных катеров AM37S, развивающих скорость до 92 км/ч, а Triton Submarines «отметилась» не менее амбициозным подводным аппаратом Triton (скорость 6 км/ч).
Создатели Neptune, кажется, предусмотрели до мелочей все, от чего зависит комфортабельная подводная прогулка. Субмарина сможет погружаться на глубину до 500 метров, двигаясь со скоростью 9 км/ч. Заряда 30 кВт батареи хватит на 12-часовой заплыв. Движение обеспечивают 4 электродвигателя мощностью по 5 л. с. каждый.
Дизайнеры Aston Martin предлагают потенциальным покупателям модели Neptune, выполненные в трех стилях, каждый из которых предполагает собственную комбинацию цветов и внутренней отделки.
Уже на этой неделе подводный аппарат увидят посетители выставки LYBRA Superyacht Show в Барселоне.
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