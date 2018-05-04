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Крымские неандертальцы гравировали камни
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Крымские неандертальцы гравировали камни 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Кремневая пластина, найденная в гроте в 25 километрах от Симферополя, была покрыта гравировкой. Подобные заявления раньше считались спорными, ведь насечки могли появиться и случайно. Однако обнаружившие ее ученые создали методику, которая помогает отличить простую царапину от отметин, созданных умышленно. Об этом археологи рассказали в статье в журнале PLoS One.
Находка представляет собой плоский осколок кремня — минерального образования, состоящего в основном из кремнезема (SiO2). Он был найден на территории стоянки Киик-Коба в Крыму, где в раннем палеолите жили представители ашельской культуры (1,76 — 0,13 млн лет назад), которая затем сменилась мустьерской (она длилась до 40 тысяч лет назад). На стоянке были ранее найдены останки неандертальцев, которые и производили подобные орудия. Например, неподалеку от пластины из того же слоя в ходе раскопок 1924-1925 годов извлекли скелеты взрослого неандертальца и ребенка.
Изготовленная около 35 000 лет назад (в среднем палеолите) кремневая пластина — один из большой череды артефактов этой эпохи, на которых видны отметины или царапины. Такие находки известны для 27 стоянок в Европе и на Ближнем Востоке. Каждый раз перед исследователями вставал вопрос, имели ли насечки символическое значение, или возникли случайно в процессе обработки или использования предмета.
Кремневая пластина, имеющая почти 36 мм в длину, 18 мм в ширину и 5,75 мм в толщину, была тщательно изучена. Исследователи обратили внимание на очередность нанесения царапин, их взаимное расположение, размер и глубину. Они рассмотрели микроскопические включения от инструмента, которым были созданы насечки. То, что все царапины сконцентрированы в одном месте, поверх белого слоя на камне, и их направление почти параллельно, убедило ученых, что гравировка нанесена неандертальцем умышленно, причем, скорее всего, правой рукой.
Изготовление таких отметин потребовало четырех типов действий: накладывание линий слева направо, выцарапывание линий в пространстве между уже нанесенными, создание новых таких же комбинаций линий левее уже нанесенных и небольшое изменение в искривлении новых линий.
Если эта интерпретация верна, то такие камни с отметинами могли иметь для неандертальцев символическое значение или использоваться в коммуникации. В таком случае все подобные находки, по мнению авторов исследования, стоит поставить в один ряд с захоронениями неандертальцев, орнаментами и украшениями.
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