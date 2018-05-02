СМИ: в атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий

Это первый случай обнаружения данного химического элемента вне Солнечной системы.

В атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий. Такое открытие ученым удалось сделать с помощью космического телескопа Hubble.

Данный химический элемент исследователи нашли в атмосфере экзопланеты WASP-107b, сообщается в статье, которую публикует журнал Nature. Это первый случай обнаружения гелия вне Солнечной системы.

«Гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной после водорода. Но несмотря на постоянные поиски, его до сих пор не находили в атмосферах экзопланет», — сообщила один из авторов открытия, сотрудница Университета Эксетера в Великобритании Джессика Спейк (цитата по ТАСС).

Экзопланета WASP-107b была открыта в прошлом году. Она является планетой-гигантом размером с Юпитер и расположена расстоянии около 200 световых лет от Земли.