Ещё
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: NASA
Это первый случай обнаружения данного химического элемента вне Солнечной системы.
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружен гелий. Такое открытие ученым удалось сделать с помощью космического телескопа Hubble.
Данный химический элемент исследователи нашли в атмосфере экзопланеты WASP-107b, сообщается в статье, которую публикует журнал Nature. Это первый случай обнаружения гелия вне Солнечной системы.
«Гелий является вторым по распространенности элементом во Вселенной после водорода. Но несмотря на постоянные поиски, его до сих пор не находили в атмосферах экзопланет», — сообщила один из авторов открытия, сотрудница Университета Эксетера в Великобритании Джессика Спейк (цитата по ТАСС).
Экзопланета WASP-107b была открыта в прошлом году. Она является планетой-гигантом размером с Юпитер и расположена расстоянии около 200 световых лет от Земли.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские астрономы предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре Три «НЛО» пересекли Луну и попали на видео Apple снимет самое раздражающее пользователей iPhone ограничение
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США348
Мацейчука наказали278
Израиль ударит по С-30089
Банки начали переводить деньги на карты по-новому5
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение