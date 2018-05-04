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Первопоселенцев Филиппин состарили на 600 тысяч лет
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Ученые сообщили о сенсационной находке на Филиппинах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: George Lyras / Gert van den Bergh / University of Wollongong
На Филиппинах исследователи обнаружили десятки каменных орудий и останки древних животных, возраст которых составляет около 700 тысяч лет. Работа опубликована в журнале Nature, а кратко об открытии сообщает сайт Университета Вуллонгонга (Австралия).
Находка свидетельствует о том, что гоминиды в Юго-Восточной Азии могли появиться на сотни тысяч лет раньше, чем считается. Самым древним доказательством их присутствия на территории современных Филиппин была найденная ранее в пещере кость возрастом 67 тысяч лет.
Однако участники прошедшей экспедиции на острове Лусон обнаружили 57 каменных орудий со следами обработки. Из них 49 идентифицированы как инструменты, при помощи которых разделывалась добыча. Шесть камней, предположительно, использовались для их изготовления. Также найдено два каменных молота.
В том же слое обнаружен почти полный скелет носорога. Следы на костях указывают на то, что он был убит охотниками. Кроме того, из земли извлечены останки предка слона стегодона, коричневого оленя и панцирь черепахи. Ученые использовали несколько методов датирования и установили, что возраст скелета носорога составляет 709 тысяч лет. Каменные орудия признали его ровесниками.
Ученые пока не знают, представители какого вида изготовили инструменты. Не исключено, что они являлись не предками, но родственниками человека из тупиковой ветви эволюции.
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