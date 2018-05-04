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НАСА испытало перспективный космический реактор
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НАСА успешно протестировало самый перспективный космический реактор из имеющихся на Земле 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Устройство Kilopower Reactor Using Stirling Technology или сокращенно Kilopower прошло испытания на работу в нестандартных режимах. С этим этапом завершается переход от концептуальной модели к разработке реального реактора для использования в будущих космических миссиях. Не исключено, что его начнут строить уже в 2020-ом, чтобы в течение следующего десятилетия испытать в космосе.
Kilopower представляет собой квинтэссенцию достижений человечества в области разработки компактных автономных энергетических установок. Это электростанция, которая превращает энергию деления атома в тепло и затем в электричество самым простым способом. Она спроектирована так, чтобы работать независимо от внешних условий.
Реактор Kilopower устроен как емкость с внутренним покрытием из оксида бериллия, в которую помещается необходимое количество топлива из твердого урана-235 и единственный стержень-регулятор из карбида бора. По умолчанию, до активации, ядро лишь немного фонит, причем вылетающие нейтроны отскакивают от отражателя и возвращаются обратно. Во время работы система сама контролирует положение стержня регулятора для получения нужного количества тепла, которое подается на генератор на базе машины Стирлинга и превращается в электричество.
Мощность прототипа составила 10 КВт, но в нем используется не дефицитный плутоний, а более доступный уран-235. Плюс главное достоинство Kilopower — конструкция модульная, энное количество реакторов и генераторов можно объединить в систему с произвольными показателями работы. Ее можно установить практически на любом объекте космических миссий ближайшего будущего и масштабировать без существенных затрат до бесконечности.
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