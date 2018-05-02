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В России создадут институт метрологии
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В России создадут Национальный институт метрологии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальный институт метрологии будет создан в России примерно в 2019-2020 годах путём объединения семи институтов, заявил РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.
"На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов. В текущем году произойдет укрупнение институтов с действующих семи до четырех, а вслед за этим — их интеграция в одну структуру", — сказал Абрамов.
По его словам, предполагается, что окончательное слияние произойдёт в 2019-2020 годах.
В частности, в 2018 году укрупнение произойдёт за счёт Сибирского научно-исследовательского института метрологии (Новосибирск), Уральского НИИ метрологии (Екатеринбург) и Всероссийского НИИ расходометрии (Казань).
Действующими институтами останутся Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), Всероссийский НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева (Петербург), Всероссийский НИИ метрологической службы (Москва), Всероссийский НИИ оптико-физических измерений (Москва).
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