В России создадут институт метрологии

В России создадут Национальный институт метрологии

"На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов. В текущем году произойдет укрупнение институтов с действующих семи до четырех, а вслед за этим — их интеграция в одну структуру", — сказал Абрамов.

По его словам, предполагается, что окончательное слияние произойдёт в 2019-2020 годах.

В частности, в 2018 году укрупнение произойдёт за счёт Сибирского научно-исследовательского института метрологии ( Новосибирск ), Уральского НИИ метрологии ( Екатеринбург ) и Всероссийского НИИ расходометрии ( Казань ).