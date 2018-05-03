Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет

В одну линию над южным горизонтом выстроились Марс, Юпитер, Сатурн и Луна.

Жители европейской части России минувшей ночью наблюдали редкое природное явление — парад планет.

В один ряд выстроились Марс, Юпитер, Сатурн, Луна и две звезды Спика и Антарес (из созвездий Девы и Скорпиона). Это явление астрономы называют минипарадом. Потому что в нем участвуют всего три планеты. Если бы добавилась еще одна, это уже был бы малый парад.

Земля сейчас стоит на пути мощного метеорного потока. За небывалым по красоте звездопадом можно будет наблюдать уже ночью 6 мая.