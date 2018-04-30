Ученые рассказали о судьбе магнитных полюсов Земли

Магнитные полюса Земли не перевернутся в ближайшие годы, заявляют ученые

Дальнейшее ослабление магнитного поля Земли вряд ли приведет к резкому перевороту ее полюсов в окрестностях аномалии, найденной недавно геологами на территории Южной Африки , заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"В последнее время люди часто говорят о том, что Земля скоро переживет очередной переворот полюсов. Изучение двух последних таких событий показало, что ни одно из них не похоже на те изменения в работе магнитного щита планеты, которые фиксируются учеными сегодня. Поэтому крайне маловероятно, что нечто подобное произойдет в ближайшее время", — заявил Ричард Холм (Richard Holme) из университета Ливерпуля (Великобритания).

Положение полюсов и то, куда указывает стрелка компаса, не является постоянным свойством нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный полюса планеты меняются местами, следы чего ученые обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. К примеру, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный южный полюс, а южная — на северный.

Два года назад геологи из университета Рочестера ( США ) совершили удивительное открытие — им удалось обнаружить крайне необычную магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила магнитного поля резко падала несколько раз и снижалась до критически низких значений в 13-16 веках нашей эры.

Это впервые указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами, где породы мантии близко подходят к поверхности и при этом мешают нормальному круговороту вещества в ядре планеты.

Подобные перспективы заставили ученых проверить, менялась ли сила магнитного поля Земли в этой точке и в другие периоды времени — во времена античности, средних веков и последних двух столетий. Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза — во времена падения Римской империи, а также в начале и в конце средних веков.

Холм и его коллеги проверили, похоже ли текущее ослабление магнитного поля в этой точке ЮАР на то, что происходило 40 и 36 тысяч лет назад, когда полюса планеты в последний раз менялись местами или были близки к этому. Для этого ученые собрали образцы минералов, возникших незадолго до этих катаклизмов, и проверили, в какую сторону были "повернуты" поля, заточенные в кристалликах железа и других магнитных материалов в толще этих пород.

Это позволило геологам восстановить историю того, как колебалась сила магнитного поля Земли и как менялось положение полюсов непосредственно перед этими переворотами, и сравнить это с тем, что происходило с Землей в последние полтора века, создав компьютерную модель древнего магнитного поля планеты.

Как показали эти расчеты, между последним переворотом полюсов Земли и текущим ослаблением ее магнитного поля нет почти ничего общего. В частности, щит планеты ослабевает слишком медленно для того, чтобы ее магнитная ось перевернулась в ближайшие несколько тысяч лет.

Скорее всего, сила поля продолжит падать еще несколько столетий или тысяч лет, после чего она плавно начнет расти, не вызывая при этом масштабных изменений в работе недр Земли. К чему это приведет и когда это начнется, геологи пока не знают.