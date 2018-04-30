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Ракета богатейшего американца взяла новую высоту
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Ракета богатейшего американца взяла новую высоту 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Twitter
Компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса 29 апреля успешно провела тест ракеты New Shephard. Как сообщил Безос в своем Twitter, ракета поднялась на 351 тысячу футов (107 километров).
MarketWatch отмечает, что это новая максимальная высота, которой достигла New Shepherd.
Запуск 29 апреля стал восьмым тестом для ракеты, от ускорителя отделилась пилотируемая капсула с манекеном по имени Скайуокер. Капсула и ракета многоразовые, Blue Origin успешно приземлила аппараты.
New Shephard предназначена для космического туризма, капсула рассчитана на шесть человек. Blue Origin намерена провести первый пилотируемый полет в конце 2018 года.
Джефф Безос, по версии Bloomberg, самый богатый человек США, его состояние агентство оценивает в 131 миллиард долларов.
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