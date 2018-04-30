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Российские геологи обнаружили новый минерал
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Российские геологи обнаружили новый минерал 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В трещинах вулкана на Камчатке российским геологам удалось обнаружить новый минерал, который уже получил название драветрит. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Уточняется, что находка уже успешно прошла апробацию в Международной минералогической ассоциации.
У минерала наблюдается упорядоченная структура, а также высокая химическая устойчивость.
Находка была сделана во время исследования активных трещин и отверстий в кратере вулкана Тобачик, который находится на Камчатке.
Образцы этого минерала ученые извлекли из двух вулканических трещин, где наблюдается высокая температура газов. Позже удалось установить, что находка представляет собой смесь сульфатов меди с примесью цинка, а также незначительным количеством магния при полном отсутствии водородсодержащих групп.
По словам исследователей, такие безводородные сульфаты крайне редки в природе.
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