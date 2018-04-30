Космонавты получат сауну и рукомойник

В России для космонавтов разработают сауну, рукомойник и стиральную машинку

Россия приступила к разработке сауны и стиральной машинки для применения на орбитальных станциях и базах на других планетах, сообщается на сайте единственного отечественного разработчика подобных систем — Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш).

Первый космический душ появился впервые в 1974 году на станции "Салют-4". Это была складывающаяся кабина из полиэтилена, в которой космонавты могли мыться, не опасаясь, что влага попадет на электрооборудование станции. Последний раз подобная установка использовалась на орбитальном комплексе "Мир". На МКС душ не стали делать как из-за объемов, которые занимала кабинка, так и из-за того, что космонавты ленились вытирать внутренние стенки душа досуха. В то же время сами космонавты неоднократно выражали желание получить новую душевую кабину, поскольку в настоящее время обтираются влажными полотенцами.

"Начать разработку средств санитарно-гигиенического обеспечения (душ, сауна, рукомойник, умывальник, стирка) и системы регенерации санитарно-гигиенической воды", — говорится в решении научно-технического совета института.

Помимо того, НИИхиммаш поставлена задача развернуть работы по исследованию, разработке и испытаниям систем регенерации воды для перспективных космических кораблей, станций и напланетных баз.

"При разработке комплексов регенерационных систем жизнеобеспечения добиваться максимальной замкнутости и максимальных коэффициентов извлечения целевых продуктов (чистой воды — ред.)", — говорится в решении совета.

На запрос РИА Новости прокомментировать планируемые разработки в НИИхиммаш не ответили.

О планах создания умывальника для космонавтов говорилось в годовом отчете НИИхиммаш за 2015 год. Разработка, как сообщалось в документе, должна включать в себя умывальник-рукомойник с подачей и отсосом воды, вентилятор, сепаратор, емкости для хранения и систему очистки загрязненной воды для повторного использования.

В свою очередь в 2017 году в корпоративном журнале ракетно-космической корпорации "Энергия" "Космическая техника и технология" была опубликована статья с описанием и чертежами стиральной машинки для использования в космосе. Авторы публикации отмечали, что это позволит существенно уменьшить на станции запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счет их очистки на борту. Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его.

В настоящее время на российском сегменте МКС работает несколько систем разработки НИИхиммаш. Это система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ", система очистки от углекислого газа "Воздух" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП. В 2016 году при аварии грузового корабля "Прогресс" была потеряна установка по регенерации воды из урины, которую везли на МКС. Новую систему доставили на станцию в этом году. Полученную таким образом воду для питья использовать не планируется, но она будет использоваться для технических нужд.