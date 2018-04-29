Ученые обнаружили новые гендерные отличия

Пристально изучив сильные стороны мужского и женского характеров, ученые из университета Монтеррея обнаружили нюансы гендерных различий, о чем и рассказали в своей работе, опубликованной в Journal of Positive Psychology, передает ФБА "Экономика сегодня"

Анализируя характеры представителей сильного и слабого полов, а в исследование приняли участие более миллиона человек, ученые напомнили, что под сильными сторонами подразумеваются положительные вещи, оказывающие соответствующее влияние на мысли, чувства и поведение. По версии ученых, каждый человек обладает 24-мя качествами характера в различной степени и это приводит к формированию персонального характера.

Для большей части из этих 24-х характеристик было выявлено сходство у мужчин и у женщин, принимавших участие в исследовании. И реальность такова, что схожего гораздо больше, чем отличий, пишет Planet Today.

Помимо этого были выявлены не столь значительные различия, обнаруженные для четырех сильных сторон, которые касались женщин. Выяснилось, что слабый пол лучше распознает и больше ценят красоту, совершенство, а также умелые действия во многих сферах жизни (восприятие красоты и совершенства). Вышеназванные качества ученые отнесли к новым, ранее не выявлявшимся, гендерным различиям.

Ученые также отметили, что женщины более склонны к милости и добрым делам. Они щедры и сердобольны, ценят близкие отношения и более благодарны за все хорошее, что с ними происходит.