Ещё
Британцев атаковали токсичные гусеницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцев атаковали токсичные гусеницы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Великобритании началось нашествие дубовой моли, чьи личинки очень токсичны, пишет Daily Mail.
Опасных гусениц заметили на юго-востоке Англии, их численность растет. Токсины, которые содержатся в волосках на теле гусеницы, вызывают у человека головокружение, лихорадку, раздражение глаз и горла, а также сыпь на коже и приступы астмы.
Комиссия по лесному хозяйству Великобритании просит жителей страны, которые заметят гусениц, не приближаться к ним и сообщать в комиссию, где они увидели места скопления насекомых.
В 2017 году британских гусениц коконопряда дубового поразил «зомби-вирус»: инфекция заставляла насекомых ползти на свет, зараженные личинки быстро умирали, а их тела взрывались, что способствовало распространению вируса.
Обычно личинки этого вида держатся в тени, чтобы их не заметили птицы. Но инфекция изменила их поведение, специалисты организации Wildlife Trust сравнили это с фильмами про зомби.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно429
Захарова напомнила Хейли о неуплаченных взносах68
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок142
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас166
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера396
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение