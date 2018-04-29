В Китае придумали замену Android на случай американских санкций

Китайский производитель смартфонов Huawei работает над собственной операционной системой (мобильной и десктопной) для замены Android и Windows, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным SCMP, компания задумалась о своей ОС в 2012 году. Разработка стала актуальной после претензий к китайским телекоммуникационным компаниям со стороны американских спецслужб, а также из-за торговой войны Китая США . Как сказали источники газеты, Huawei работает над ОС на случай реализации худшего сценария — запрета использовать в КНР американский софт.

Созданная компанией ОС пока не стабильна и не может работать так же качественно, как, к примеру, Android. В Huawei изданию официально не подтвердили работу над операционной системой и сообщили, что в ближайшем будущем не планируют выпускать собственную платформу.

Отношения Пекина и Вашингтона обострились после того, как президент США Дональд Трамп в марте подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, а также меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Пекин в свою очередь в начале апреля установил 25-процентную пошлину на 130 американских товаров.

В начале 2018 года Huawei планировала выйти на американский рынок, заключив договор с одним из крупнейших в США сотовых операторов AT&T . Но американская компания отказалась продавать китайские смартфоны из-за давления Федеральной комиссии по связи США: ведомство считает, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами.