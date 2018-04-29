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В Японии выяснили причину вымирания неандертальцев
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В Японии выяснили причину вымирания неандертальцев 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Японские ученые установили возможную причину вымирания неандертальцев, передает ФАН.
По словам Такеру Акадзавы из Технологического университета Коти (Япония), последние исследования показали, что у неандертальцев были маленькие по сравнению с кроманьонцами отделы можечка, отвечающие за социальные навыки и речь. Именно это, как полагают ученые, и стало причиной, по которой неандертальцы проиграли конкурентную борьбу более развитым сородичам.
"Как правило, чем больше мозжечок у человека, тем лучше развиты его когнитивные способности и социальные навыки, в том числе умение говорить. Эти небольшие различия могли сыграть решающую роль в вымирании неандертальцев", — отметил Акадзава.
Ученые точно не знают, когда именно вымерли неандертальцы. Это могло произойти 50, 45 или 30 тыс. лет назад. Среди теорий, объясняющих исчезновение этого вида, называются климатические изменения (оледенение, извержение супервулканов), болезни, распространенные из-за каннибализма, ассимиляция с кроманьонцами и физическое истребление людьми современного типа.
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