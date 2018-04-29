Работа Telegram начала восстанавливаться

Мессенджер Telegram начал восстанавливать работу в России , у ряда пользователей появилась возможность отправлять сообщения; другие по-прежнему испытывают проблемы.

Восстанавливаться работа мессенджера начала примерно в 11.20 мск. Многие пользователи получили возможность отправлять сообщения, также возобновили работу ряд Telegram-каналов. В то же время у других пользователей сохраняются проблемы в работу мессенджера.

Напомним, в ночь на воскресенье в работе Telegram произошли. Их подтвердил в том числе основатель мессенджера Павел Дуров