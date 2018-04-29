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Работа Telegram начала восстанавливаться
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Работа Telegram начала восстанавливаться 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер Telegram начал восстанавливать работу в России, у ряда пользователей появилась возможность отправлять сообщения; другие по-прежнему испытывают проблемы.
Восстанавливаться работа мессенджера начала примерно в 11.20 мск. Многие пользователи получили возможность отправлять сообщения, также возобновили работу ряд Telegram-каналов. В то же время у других пользователей сохраняются проблемы в работу мессенджера.
Напомним, в ночь на воскресенье в работе Telegram произошли. Их подтвердил в том числе основатель мессенджера Павел Дуров.
Неполадки оказались не связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер –причиной стали массовые отключения электроэнергии в Амстердаме.
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