Илон Маск может стать безработным

Накануне ежегодного июньского собрания акционеров компании Tesla один из них внес предложение заменить председателя правления, Илона Маска , независимым директором.

Маск, главный исполнительный директор Tesla, является председателем правления с 2004 года, сообщает TechCrunch.

По мнению акционера Цзин Чжао, на нынешней стадии развития компании, которой необходимо быть более конкурентоспособной в быстро меняющейся технологической отрасли, функции генерального директора и председателя правления компании должны выполнять разные люди. Чжао также отметил позиции Маска и его занятость в SolarCity (энергетическая компания, «дочка» Tesla) и SpaceX (компания — производитель космической техники, основанная Маском), а также то, что руководство Маска может привести к конфликтам в компании в будущем, поэтому уверен он, его место должен занять независимый директор.

Однако совет директоров уже выразил свое несогласие с таким мнением, рекомендуя голосовать против этого предложения. В своем заявлении правление отметило, что своим успехом Tesla обязана Маску.