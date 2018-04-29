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Илон Маск может стать безработным
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Илон Маск может стать безработным 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Reuters
Накануне ежегодного июньского собрания акционеров компании Tesla один из них внес предложение заменить председателя правления, Илона Маска, независимым директором.
Маск, главный исполнительный директор Tesla, является председателем правления с 2004 года, сообщает TechCrunch.
По мнению акционера Цзин Чжао, на нынешней стадии развития компании, которой необходимо быть более конкурентоспособной в быстро меняющейся технологической отрасли, функции генерального директора и председателя правления компании должны выполнять разные люди. Чжао также отметил позиции Маска и его занятость в SolarCity (энергетическая компания, «дочка» Tesla) и SpaceX (компания — производитель космической техники, основанная Маском), а также то, что руководство Маска может привести к конфликтам в компании в будущем, поэтому уверен он, его место должен занять независимый директор.
Однако совет директоров уже выразил свое несогласие с таким мнением, рекомендуя голосовать против этого предложения. В своем заявлении правление отметило, что своим успехом Tesla обязана Маску.
«Наличие ведущего директора защищает компанию от любых возможных проблем в управлении. Эта должность наделена широкими полномочиями для руководства действиями независимых директоров и регулярного общения с главным исполнительным директором. Кроме того, в настоящее время у компании семь независимых директоров после добавления двух дополнительных независимых директоров в июле 2017 года», — говорится в их заявлении
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