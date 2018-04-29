Ещё
«Спектр-РГ» могут отправить на орбиту на месяц позже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: обсерваторию «Спектр-РГ» могут отправить на орбиту на месяц позже 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Роскосмос/ Сергей Рыжиков
Запуск российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" могут отложить еще на месяц и оправить ее в космос в апреле 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущена в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась по разным причинам. По информации СМИ, последний перенос связан с неготовностью бортового радиокомплекса. В апреле было официально объявлено, что радиокомплекс достроен, а запуск назначен на март 2019 года.
"На самом деле, это скорее апрель, на что сейчас ориентируемся, вроде в график укладывается", — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что "все технические аспекты решены". Обсерватория, как ранее уже сообщалось, будет запущена на ракете "Протон", а не "Зенит", как это планировалось изначально.
"Рутинные задачи должны быть решены, такого, баллистического толка. Здесь мы не видим проблем, потому что это все уже проверялось, моделировалось и каких-либо неожиданностей никто не ждет", — отметил собеседник агентства.
Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. В первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.
В состав "Спектра" входит немецкий рентгеновский телескоп eROSITA (который немцы, доводя до ума, поставили России только в начале 2017 года) и российский ART-XC, дополняющий немецкий телескоп в более жестком диапазоне энергий. Он был поставлен НПО Лавочкина 28 ноября 2016 года.
РИА Новости: последние новости
Статуя "дьявола" с Урала может быть связана с первой цивилизацией Земли Зонд "ЭкзоМарс-TGO" получил первые цветные фотографии Марса На МКС заменили "самовар" с водой для космонавтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ105
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»20
Сели все: гаишников покарали за прокурора404
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»176
Российская «устрашающая» подлодка напугала США31
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение