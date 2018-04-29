Источник: обсерваторию «Спектр-РГ» могут отправить на орбиту на месяц позже

Запуск российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" могут отложить еще на месяц и оправить ее в космос в апреле 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущена в 2014 году, после чего планируемая дата запуска несколько раз переносилась по разным причинам. По информации СМИ, последний перенос связан с неготовностью бортового радиокомплекса. В апреле было официально объявлено, что радиокомплекс достроен, а запуск назначен на март 2019 года.

"На самом деле, это скорее апрель, на что сейчас ориентируемся, вроде в график укладывается", — сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что "все технические аспекты решены". Обсерватория, как ранее уже сообщалось, будет запущена на ракете "Протон", а не "Зенит" , как это планировалось изначально.

"Рутинные задачи должны быть решены, такого, баллистического толка. Здесь мы не видим проблем, потому что это все уже проверялось, моделировалось и каких-либо неожиданностей никто не ждет", — отметил собеседник агентства.

Обсерватория станет первым российским аппаратом, который будет запущен в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Солнца и Земли, и проработает там семь лет. В первые четыре года будет проводиться обзор всего неба, а оставшиеся три ученые планируют потратить на изучение наиболее интересных точек, которые откроются за время работы обсерватории.