Ещё
В США зафиксировали загадочный феномен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США зафиксировали загадочный феномен 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
В Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat, причина которой пока остается неизвестной. Всего за шесть недель были зафиксированы три мощных извержения, хотя интервалы между выбросами воды достигают от месяца до пяти лет. Однако геологи предупреждают, что это явление не связано с возможной активностью супервулкана. Об этом сообщает издание Science Alert.
>> Геологи нашли подземный «фонтан» магмы под Йеллоустоном
Мощные извержения произошли 15 марта (после почти четырехлетнего перерыва), 19 апреля и 27 апреля. Максимальная высота гейзера достигает 91 метров, хотя в данных случаях вода выбрасывалась на меньшую высоту. Подобная активность Steamboat наблюдалась в 2003 году, однако тогда минимальный промежуток между извержениями составил 32 дня. В этот раз за самый короткий период затишья между выбросами прошло восемь дней.
По словам геологов, серии более слабых извержений могут происходить вместо одного большого выброса, что и объясняет странное поведение источника. Ученые подчеркивают, что нет причин для беспокойства, поскольку гейзер известен своим непредсказуемым поведением. Более явную угрозу представляет гипотетическое высыхание гидротермальных источников, причиной которого может быть подъем магмы к поверхности, однако подобное на территории Йеллоустонской кальдеры пока не наблюдается.
Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии6  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе453
Немецкие летчики массово увольняются из-за России522
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке183
В семье Диброва произошло несчастье41
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе880
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение