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Астроном-любитель снял на видео странные объекты
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Астроном-любитель снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны 

РИА Новости 1 час назад
Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны, видеозапись опубликована на YouTube-канале Don't Stop Motion.
Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01:18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить.
Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.
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Комментарии6  Ещё 6 источников 
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