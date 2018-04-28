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Blue Origin проведет запуск суборбитальной ракеты
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Blue Origin проведет запуск суборбитальной ракеты 29 апреля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Blue Origin
Компания Blue Origin в воскресенье проведет очередной тестовый запуск своей суборбитальной ракеты New Shepard, несущей капсулу, в которой, по задумке авторов проекта, будут отправлять туристов, сообщил в субботу в своем Twitter владелец проекта миллиардер Джефф Безос.
"Идет подготовка к запуску New Shepard в восьмой раз, мы продолжаем продвигаться к отправке людей в космос. Пока планируем на воскресенье 29 апреля", — написал глава Amazon, который ежегодно инвестирует в проект миллиард долларов, продавая акции корпорации на эту сумму.
Предыдущий пуск состоялся в декабре 2017 года. Тогда ракета впервые поднялась с капсулой на высоту 61 миля (98 км). В качестве "пассажира" выступал оснащенный датчиками манекен.
Ракета и капсула разработаны так, что их можно использовать повторно. По достижении заданной высоты капсула отделяется от ракеты, которая возвращается на землю. Капсула после отделения несколько минут летит в зоне невесомости, а затем опускается на парашютах. В стенах капсулы — большие трапецевидные окна. Она может нести шесть человек. Свое название комплекс получил в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего суборбитальный полет. Впоследствии он был командиром корабля "Аполлон-14", модуль которого совершил посадку на Луну.
Компания в случае успешного завершения серии экспериментов рассчитывает начать запуски людей уже в 2018 году. Стоимость такого полета для туриста пока не называется. Все предыдущие испытания были успешными.
У Blue Origin есть и другие космические проекты, одним из которых является разработка ракетного двигателя, призванного заместить поставляемые в США российские РД-180.
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