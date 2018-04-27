Учёные выдвинули новую гипотезу вымирания неандертальцев

Учёные выдвинули гипотезу вымирания неандертальцев из-за недоразвитости мозжечка

Учёные из японского Университета Кэйо сделали новое предположение о причине вымирания неандертальцев. Сравнив модели мозга неандертальца и первых представителей Homo sapiens, исследователи пришли к выводу, что у неандертальцев был хуже развит мозжечок. Из-за такого отставания они значительно уступали нашим предкам в умении координировать движения и изучать окружающий мир. Не сумев адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, они вымерли, полагают японские специалисты. Однако, по мнению российских экспертов, ставить точку в этой древней истории ещё рано.

Проблема адаптации

Неандертальцы появились на территории Европы, Средней Азии и Ближнего Востока около 200 тысяч лет назад. Их исчезновение приблизительно совпадает с приходом в Европу кроманьонцев (ранних представителей современного человека) 42 тыс. лет назад. Эти два вида смогли просуществовать вместе около 12 тысяч лет, после чего неандертальцы выпали из эволюционной цепочки.

Существует несколько гипотез о причинах вымирания неандертальцев. По мнению некоторых исследователей, кроманьонцы могли принести с собой ряд болезней, к которым у неандертальцев не было иммунитета. Согласно другой гипотезе, неандертальцы не смогли адаптироваться к резкому изменению климата. По третьей версии, в генах неандертальцев постепенно накапливались вредные мутации, которые привели к исчезновению вида.

Учёные из Университета Кэйо выдвинули ещё одну версию. По мнению японских специалистов, у неандертальцев в отличие от кроманьонцев был плохо развит мозжечок — отдел мозга, отвечающий за координацию движений и когнитивные способности. Это, как считают авторы исследования, стало причиной вымирания неандертальцев, которые не смогли приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды.

К таким выводам учёные пришли, сравнив строение мозга неандертальцев и кроманьонцев. Японские палеоантропологи изучили фрагменты черепов двух древних предшественников современного человека и на основе полученных данных создали слепки мозговых коробок. В них они «поместили» виртуальную усреднённую модель мозга современного человека, построенную на базе результатов МРТ-сканирования. В эксперименте приняли участие более тысячи добровольцев.

Изучив с помощью компьютерного анализа соответствующие деформации виртуальных моделей, учёные смогли выявить различия областей головного мозга у кроманьонцев и неандертальцев. У ранних представителей Homo sapiens объём мозжечка оказался значительно больше, чем у неандертальцев.

«Большое количество нейронов в области мозжечка у кроманьонцев положительно отразилось на интеллекте, внимании, умении учиться и запоминать информацию. Возможно, именно это помогло людям лучше адаптироваться к меняющимся условиям, увеличив их шансы на выживание», — сообщил автор исследования Наомити Огихара.

Открытый вопрос

По мнению российских учёных, различия в строении мозга неандертальцев и кроманьонцев не могут служить неопровержимым доказательством причин эволюционной победы одного вида над другим.

«Мозжечок у неандертальцев был широким и плоским — явный примитивный признак. Известно, что мозг неандертальцев не позволял им так хорошо координировать движения, как это делали кроманьонцы. Но, даже составив трёхмерные модели, нельзя прийти к быстрому решению и однозначно объяснить причину исчезновения вида», — отметил в беседе с RT доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский.

По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории морфологии человека и антропологической стандартизации Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д. Н. Анучина МГУ им. М. В. Ломоносова Валерия Бацевича, развитием интеллекта не всегда можно объяснить превосходство одного вида над другим.