В Австралии умер самый старый в мире паук

Австралии скончался паук-каменщик (сем. Ctenizidae), проживший 43 года, сообщает SBS News.

Самка, обитавшая в Западной Австралии, прожила до 43 лет и была посмертно признана самым старым пауком в мире. До этого рекорд принадлежал 28-летнему мексиканскому тарантулу.

Исследователь Лианда Мейсон из университета Кертина отметила, что благодаря продолжительной жизни этих пауков стало возможным подробно изучить их поведение и динамику популяции. По данным ученых, такой долгий срок жизни обусловлен тем, что пауки живут в нерасчищенном бушленде, в течение жизни долго остаются на одном месте и имеют медленный обмен веществ.

Ранее сообщалось, что в Южной Америке открыли новый вид синих тарантулов.