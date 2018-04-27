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В Австралии умер самый старый в мире паук
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В Австралии умер самый старый в мире паук 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Depositphotos
В Австралии скончался паук-каменщик (сем. Ctenizidae), проживший 43 года, сообщает SBS News.
Самка, обитавшая в Западной Австралии, прожила до 43 лет и была посмертно признана самым старым пауком в мире. До этого рекорд принадлежал 28-летнему мексиканскому тарантулу.
Исследователь Лианда Мейсон из университета Кертина отметила, что благодаря продолжительной жизни этих пауков стало возможным подробно изучить их поведение и динамику популяции. По данным ученых, такой долгий срок жизни обусловлен тем, что пауки живут в нерасчищенном бушленде, в течение жизни долго остаются на одном месте и имеют медленный обмен веществ.
Ранее сообщалось, что в Южной Америке открыли новый вид синих тарантулов.
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